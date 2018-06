N-VA wil autovrije schoolpoort DREEF NAAST DE DUIZENDPOOT KAN VEILIGE TOEGANGSWEG WORDEN VANESSA DEKEYZER

02u52 0 Glabbeek "Denk aan de veiligheid van onze kinderen, voorzie een autovrije schoolpoort aan De Duizendpoot." Dat idee lanceert oppositiepartij N-VA. "De weg naast de school kan een groene dreef worden voor voetgangers en fietsers", aldus partijlid Bruno De Troij.

De realisatie van de nieuwe woonwijk Baekveld komt steeds dichterbij. Zopas werd het licht op groen gezet om het gebied naast Vrije Basisschool De Duizendpoot te ontsluiten met een nieuwe weg. Hoewel N-VA Glabbeek voorstander is van de wijk, heeft de oppositiepartij toch enkele bedenkingen. "We vrezen dat de verkeersdrukte rond de school enorm zal toenemen", zegt Bruno De Troij. "De school zal ingesloten worden door wegen. Bovendien komt vlakbij een nieuw en gevaarlijk kruispunt. Gevaarlijk, omdat dit een conflict-kruispunt is met doorgaand en afslaand verkeer uit de twee richtingen én omdat dit kruispunt niet beveiligd is voor zwakke weggebruikers."





N-VA pleit daarom voor een autovrije schoolpoort. Volgens De Troij is het voorstel niet tegenstrijdig met de huidige plannen van de projectontwikkelaar. "De bestaande trage weg kan omgevormd worden tot een brede groene dreef voor voetgangers en fietsers. Het verkeer voor de woonwijk en de school komt dan niet meer vanaf de Schoolstraat de wijk in gereden, maar vanaf de Steenweg, en kan ter hoogte van een grote rotonde achter de school, waar zich een parkeerterrein met kiss&ride-zone bevindt, terugkeren naar de Steenweg", licht De Troij toe. "Autoluwe schoolomgevingen winnen steeds meer terrein in Vlaanderen. Dat stimuleert kinderen en ouders ook meteen om zich met de fiets naar school te verplaatsen. Bunsbeek kan hierin nog een stap verder gaan en meteen model staan voor een volledig autovrije schoolpoort."





Meerderheid tegen

De meerderheid ziet het voorstel van N-VA niet meteen zitten. "De partij keurde het volledig dossier van de wegeniswerken twee jaar geleden volledig mee goed en nu dit?", reageert burgemeester Peter Reekmans. "Net op het moment dat het dossier eindelijk, na twee jaar procederen door enkelingen, goedgekeurd is. Dat is niet ernstig en de projectontwikkelaar, die deze wegenwerken betaalt, zal dit nooit aanvaarden. We hebben trouwens de optie voor een autovrije schoolpoort onderzocht voor alle drie de scholen in Glabbeek, maar die lenen zich hier niet voor. In de bestaande plannen maken we een grote nieuwe parking achter de school, waarmee we al quasi alle auto's voor de schoolpoort weghalen."