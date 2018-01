N-VA: "Schep duidelijkheid over financiering evenementenhal" 02u26 10 Glabbeek Oppositiepartij N-VA zegt blij te zijn dat de loodsen op het gemeentelijk domein asbestvrij gemaakt worden, maar stelt zich vragen bij het financiële luik van het verhaal.

"Het asbest verwijderen zal veel geld kosten, maar schepen Kris Vanwinkelen maakt zich geen zorgen, zegt hij, want hij zal hiervoor de huurinkomsten die het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van de loodsen krijgt gebruiken. Dat komt neer op een jaarlijks bedrag van ongeveer 87.000 euro. Maar dit geld had het AGB al gereserveerd om de lening van 840.000 euro en de grote kosten van de geplande evenementenhal af te betalen. N-VA Glabbeek wil graag dat de financiële genieën van het gemeentebestuur onze inwoners eens uitleggen welke technieken zijzelf moeten toepassen om hun maandelijks inkomen twee keer te kunnen uitgeven zonder in de problemen te komen", aldus Katrien Everaert van N-VA.





Dossier nooit opgevraagd

"N-VA heeft duidelijk geen enkele kennis van het asbestafbouwplan 2013-2030 dat intussen al vier jaar wordt uitgevoerd", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





"En de partij heeft blijkbaar ook geen enkele kennis van het budget 2018 en het meerjarenplan van het AGB, waarin alle in- en uitgaven duidelijk opgenomen en omschreven zijn, noch het budget van het AGB noch het asbestafbouwplan 2013-2030 werd opgevraagd of ingekeken door N-VA. Dan is het begrijpelijk dat je niet weet hoe de financiering gebeurt." (VDT)





