N-VA biedt oplossing Baekveldstraat aan 20 april 2018

Glabbeek Omwonenden verzetten zich momenteel tegen de plannen van de Baekveldstraat. N-VA biedt alvast een oplossing aan.

"De bestuursmeerderheid vernieuwt de Baekveldstraat tegen de wil in van de bewoners als een doorgangsweg met twee richtingen. Niettemin is dit een smalle straat van slechts vier meter breed, die zich niet leent tot doorgangsverkeer", klinkt het bij de oppositiepartij. "Het verkeer komende van Hoeleden en Boeslinter neemt deze Baekveldstraat als verbinding naar de steenweg. Het verkeer komende uit de nieuw aan te leggen Baekveldwijk zal hier nog bovenop komen én de straat nog drukker maken dan ze nu al is." N-VA pleit daarom met aandrang haar voorstel van oplossing in overweging te nemen, die de verkeersveiligheid wel en heel concreet ten goede komt. "Schrap het kruispunt Baekveldstraat, Heideblokstraat en de nieuwe weg van de wijk. Laat de nieuwe weg ter hoogte van de Baekveldstraat richting steenweg afbuigen en het hoger gelegen deel Baekveldstraat afbuigen richting Heideblokstraat, die dan mee opgenomen moet worden in de zone 30 en waarvan wegdek kan ingericht worden met klinkers, bomen en groenaanplanting. Op deze manier is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Baekveldstraat en zal deze straat niet meer kunnen gebruikt worden als doorgangsweg." (VDT)