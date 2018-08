Musicalkamp valt in de smaak 30 augustus 2018

Van 21 tot 25 augustus organiseerde de gemeentelijke cultuurdienst een geslaagd musicalkamp. Een veertigtal kinderen tussen 7 en 15 jaar leerde er zingen, dansen en acteren. Op de slotdag mochten de kinderen hun eigen musical voorstellen aan hun ouders en grootouders in GC De Roos. "Onze gemeente heeft met het gemeentelijk muziek- en theateratelier en de drie lokale toneelverenigingen Bok Bunsbeek, de Muiletrekkers Kapellen en de toneelkring Attenrode-Wever een heel actieve werking op vlak van muziek en acteren", aldus schepen van Cultuur Natasja Ons (sp.a). "Met deze musicalkampen proberen we de jeugd warm te maken om hun talenten verder te ontwikkelen bij eevan deze talrijke initiatieven in onze gemeente."





(VDT)