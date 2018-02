Modderpoel Meenselbeekstraat 03 februari 2018

02u57 0

Met het regenweer is het bijzonder modderig in de Meenselbeekstraat in Bunsbeek, waar Aquafin werken uitvoert. Er zijn ook heel wat diepe putten die hinderlijk zijn voor het plaatselijk verkeer van de bewoners. Daarom kwamen de burgemeester en de schepen van Openbare Werken samen met de werfleider van Aquafin ter plaatse om de situatie te bekijken. Aquafin deed de toezegging om uiterlijk begin volgende week deze putten tijdelijk te vullen zodat het plaatselijk verkeer vlotter door kan rijden. De riolering -en wegenwerken in de Meenselbeekstraat zullen nog enkele werken duren tot uiterlijk half maart. (VDT)