Minister Koen Geens komt naar Glabbeek 16 juni 2018

02u34 0

Op uitnodiging van CD&V Glabbeek houdt minister Koen Geens op woensdag 20 juni om 20 uur een voordracht in zaal De Roos. Hij geeft er een toelichting over de nieuwe erfrechtwetgeving die per 1 september in voege gaat. Het betreft een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt en dat zeker veel interesse opwekt. Na de voordracht, zijn de lokale notarissen Smets en Denruyter bereid om op eventuele vragen over deze materie te antwoorden. De toegang is gratis en iedereen is welkom. (VDT)