Minister Ben Weyts huldigt het eerste landelijk mobipunt van Glabbeek in vanessa dekeyzer

04 december 2018

14u28 0 Glabbeek Glabbeek zet als eerste landelijke gemeente in Vlaanderen in op een mobipunt. Dat is een locatie voor verschillende vervoersmodi, waar je makkelijk van het een op het andere kan overstappen. “Naar de toekomst willen we nog dergelijke mobipunten met autodelen realiseren in enkele deelgemeenten, waaronder Attenrode-Wever, Bunsbeek en Kapellen”, kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan. Minister Ben Weyts (N-VA) kwam het mobipunt vanmiddag inhuldigen.

“Deinze, Schoten, Vilvoorde en Brasschaat beschikken vandaag al over een mobipunt, een concept dat in 2017 voor het eerst gelanceerd werd door Autodelen.net, Taxistop en Infopunt publieke ruimte. Glabbeek maakt er nu een klavertje vijf van”, zei minister Weyts. “Het is onze ambitie om nog veel meer van dergelijke projecten uit te rollen over heel Vlaanderen om zo zoveel mogelijk mensen te verleiden een alternatief voor de wagen te gebruiken, alvast voor minstens een deeltje van het woon-werkverkeer. Dat willen we realiseren binnen de vijftien geplande vervoersregio’s in Vlaanderen, waarbij de gemeenten in een bepaalde cluster op regelmatige tijdstippen samenkomen met alle mobiliteitsspelers om het beleid op dit vlak uit te stippelen.”

Een mobipunt ligt vlakbij een halte van openbaar vervoer, zodat men de bus kan nemen, en bevat liefst twee autodeelstandplaatsen. Daarnaast is er minstens een fietsstandplaats voor fietsen van gebruikers van deelwagens over ander vervoer, kwaliteitsvolle verlichting in het kader van de veiligheid en het comfort en extra aandacht in functie van toegankelijkheid voor personen met een mobiliteitsbeperking en rolstoelen. Het mobipunt ‘Gemeentehuis’ in Glabbeek voldoet aan deze voorwaarden. “Een tweetal maanden geleden zijn we samen met Cars4Community en Stapp.in gestart met autodelen in Glabbeek”, aldus burgemeester Reekmans. “In korte periode is er toch al duizend kilometer gereden met de twee wagens”, maakt Bart Vanham van Cars4Community bekend. “Dat is een resultaat dat vergelijkbaar is met autodelen in een stedelijke omgeving. Van een onverwacht succes gesproken.”

“We blijven het autodelen zeker verder promoten”, aldus Reekmans. “In het infoblad kunnen de inwoners de hele uitleg terugvinden en we plannen nog een infomoment hierover. Het is belangrijk dat mensen, die jaarlijks minder dan 10.000 kilometer rijden met hun wagen, beseffen dat ze beter af zijn met autodelen. Hiermee maken ze mee het verschil voor de natuur en voor hun portemonnee.”

De gemeente plant de komende jaren ingrijpende werken aan haar fietswegen. “Zeker aan de verbindingswegen tussen de deelgemeenten is nog veel werk aan de winkel”, geeft burgemeester Reekmans te kennen. “Er komt ook een fietspunt aan de sporthal, net als een fietsparking aan het gemeentehuis en op het plein van Attenrode-Wever. In die deelgemeente willen we bovendien snel een tweede mobipunt oprichten. Daarna komen Bunsbeek en Kapellen aan de beurt.”