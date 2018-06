Mini-Duiveltjes veroveren De Kleine Wereld 29 juni 2018

In De Kleine Wereld in Kapellen zijn kinderen, juffen en meesters én de directie helemaal in de ban van het WK en de Rode Duivels. Op de dagen dat België een wedstrijd moet spelen, mogen de kinderen in supporterskledij naar school komen. "En dat vinden ze geweldig", zegt Evy Claeskens van de ouderraad. "Het zijn echte mini-Duiveltjes in hun outfit."





(VDT)