Middenstandsraad tegen zwerfvuil 03 augustus 2018

Na de eerdere acties van de gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) en de landelijke gilde tegen zwerfvuil start ook de gemeentelijke middenstandsraad in Glabbeek een bordencampagne op voor minder zwerfvuil. Deze actie ontstond op initiatief van Joel Laermans, de voorzitter van de middenstandsraad en enkele inwoners die onder andere de borden zelf hebben ontworpen. Milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): "Wij zetten als gemeente hoog in op sensibilisering om zwerfvuil en sluikstorten trachten te verminderen. De toename van zwerfvuil en sluikstorten is er niet enkel in Glabbeek, maar is een probleem in gans Vlaanderen." Schepen van middenstand Johnny Reweghs (sp.a): "Omdat de middenstanders in Glabbeek mee hun verantwoordelijkheid willen nemen voor een gemeente met minder afval volgt er begin september ook nog een nieuwe editie van Glabbeek Winkelt waarbij duurzame hippe winkeltassen verloot worden." (HCH)





