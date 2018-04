Met slimme straatverlichting naar energiezuiniger Glabbeek voor 2020 11 april 2018

Schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) wil voor 2020 alle oude straatverlichting in Glabbeek vernieuwen door een energiezuinigere slimme verlichting.

"Vandaag bestaat onze straatverlichting in Glabbeek uit duizend stuks oudere gele lampen. Als we deze vervangen door nieuwe ledarmaturen krijgen we straatlampen die 10 kW zuiniger zijn. Als je weet dat deze straatlampen de hele nacht branden, wat in Glabbeek overeenkomt met ruim 4.200 uren per jaar aan een tarief van 0,15 euro per kWh, dan kunnen we hiermee een besparing doen van 6.300 euro."





Vandaag betaalt de gemeente voor de straatverlichting jaarlijks 66.330 euro aan netmaatschappij Infrax. "Met de investering in een nieuwe energiezuinigere ledstraatverlichting realiseren we een besparing van tien procent op de jaarlijkse kostprijs en zorgen we tegelijk voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot", aldus schepen Holsbeeks. "Doordat men deze nieuwe dynamische ledlampen kan dimmen met een dynamische aansturing, kan ook het vermogen aangepast worden, wat ook nog eens een extra besparing van ruim 20 procent oplevert."





425.000 euro

De vervanging van alle straatlampen heeft een totaal prijskaartje van 425.000 euro. Hiervoor kan de gemeente ruim 265.000 euro middelen vanuit Infrax aanwenden. "De totale besparing van 30 procent op ons verbruik zorgt bovendien dat deze duurzame investering zich op acht jaar volledig terugbetaalt", besluit schepen Holsbeeks. (VDT)