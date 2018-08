Meenselbeek is afvoerriool BEWONERS KLAGEN OVER STANK EN VUIL AAN WATERLOOP CHRISTIAN HENNUY

08 augustus 2018

02u36 0 Glabbeek De bewoners van de Meenselbeekstraat in Bunsbeek zijn het vuil en de stank aan de vervuilde beek achter hun tuinen beu. Aquafin en de gemeentediensten kwamen ter plaatse en stellen dat de hinder gewoon komt door het lage waterpeil van de Velpe en de beek.

De Meenselbeek is ingekokerd tot een honderdtal meter van de monding in de Velpe. Ze komt weer in open lucht achter de tuinen van een zestal huizen. In 2014 werden er gescheiden rioleringen aangelegd, maar het wordt nog wachten tot bij de aanleg van de Grote Steenweg in 2022 vooraleer het zuiveringsstation er komt. "Al het vuil komt nu samen in een collector, een soort diepe put waardoor al het vuil van wc's, badkamers en keukens in geconcentreerde vorm naar de Velpe, achter onze tuinen door stroomt. Voor de gescheiden riolering was alles veel meer verdund. Als er veel water in de beek staat, wordt het nog enigszins doorgespoeld, maar nu blijft alles liggen", vertelt bewoner Omer Kempeneers.





Zuiveringsstation

Er ligt al wel een persleiding klaar om alles naar een zuiveringsstation te pompen, maar het blijft wachten op de aanleg daarvan. "In 2007 waren er plannen voor een zuiveringsstation aan onze straat, vlakbij de Velpe, maar daartegen heeft de buurt actie gevoerd, en het project werd verschoven naar de omgeving van de Diestsesteenweg en de Pepinusfortstraat. Dit station zou er pas komen als ook de Diestsesteenweg wordt heraangelegd en dat zal nog enkele jaren duren. Achteraf gezien hadden we toen misschien beter niet gereageerd", aldus Omer.





Overmacht

De gescheiden riolering werd aangelegd door Aquafin en Renhilde Pierlet maakte daar haar beklag. "Alle instanties, zowel Aquafin als Infrax en de Watering schuiven de verantwoordelijkheid door. De burgemeester zegt dat het om een geval van overmacht gaat, door de droogte, maar we zitten al van in april met dit probleem", vertelt Renhilde. "De geurhinder is niet algemeen en er is slechts één klacht binnengekomen. Aquafin is ter plaatse geweest en daaruit blijkt dat de geurhinder van de Velpe komt en door de lage waterstand. Op dit ogenblik stinken alle waterlopen door het warme weer. Aan de situatie van vroeger is niets veranderd, al het vuile water passeert zoals vroeger. Niemand kan hier iets aan verhelpen, want noch Infrax is verantwoordelijk voor de rioleringen, Aquafin voor de collector en de Watering voor de waterlopen, dat is een keten. Wij mogen ook de beek niet spoelen bij dit droge weer. Alleen een fikse regenbui kan door de verhoging van het waterpeil de toestand oplossen", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).