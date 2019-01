Matthias Mertens krijgt titel van ereschepen vdt

18 januari 2019

De gemeenteraad kende unaniem de titel van ereschepen toe aan Matthias Mertens (45). Matthias richtte samen met burgemeester Peter Reekmans en schepen Hans Hendrickx de Dorpspartij op in 2011 en hij was schepen van Openbare Werken van de gemeente Glabbeek tijdens de vorige legislatuur tussen 2013 en 2018. “Vandaag is Matthias nog steeds revaliderende van zijn hersenbloeding die hij kreeg in maart 2017”, zegt schepen Hendrickx. “Maar wij blijven hem zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet voor de Dorpspartij en voor zijn werk als schepen. Daarom hebben we hem met de Dorpspartijfractie voorgedragen als ereschepen.”

De gemeenteraad kende deze titel gisteren unaniem toe. “Onder Matthias zijn beleid werd er een inhaalbeweging opgestart voor heel wat riolerings- en wegenwerken in Glabbeek”, zegt burgemeester Reekmans. “Hij maakte een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030, waarbij alle straten volgens prioriteit in opgenomen werden. Heel wat Dorpspartijleden bezoeken hem nog veelvuldig in het revalidatiecentrum waar hij verblijft en we wilden hem bij de start van de nieuwe legislatuur deze eretitel toekennen, omdat hij altijd een van onze belangrijkste mensen zal zijn.”