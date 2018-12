Mandatarissen voor Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn gekend vdt

21 december 2018

Door de verpletterende verkiezingsoverwinning levert de Dorpspartij maar liefst vijf van de zeven leden van het nieuwe Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). “Door de hervorming van het OCMW kent elke gemeente in Vlaanderen vanaf 2019 dit nieuwe beleidsorgaan waarin alle sociale dossiers behandeld worden”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit. “Onze nieuwe schepen voor OCMW-zaken Tom Struys wordt voorzitter van het BCSD.”

OCMW- en gemeenteraadslid Michel Willems en gewezen OCMW- en gemeenteraadslid Fons Scheys bouwden intussen al een jarenlange expertise op binnen de werking van het OCMW en kennen de sociale dossiers als geen ander. “Maar ook met Jacqueline Depré die jarenlang als verzorgende in een woonzorgcentrum werkte, hebben we een enorm sociale vrouw die de noden van de sociale sector goed kent. En tenslotte kozen we bewust voor de ervaring van gewezen schepen Natasja Ons, die als socialiste het hart op de juiste plaats heeft voor mensen in nood”, besluit Reekmans.