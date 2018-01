Man (72) sterft in badkamer door CO-vergiftiging 02u28 0 Bollen De bradnweer komt ter plaatse in de Meenselbeekstraat. Glabbeek Zaterdagavond rond 17.45 uur is de 72-jarige Louis Degroodt om het leven gekomen door CO-vergiftiging. De man werd bewusteloos aangetroffen in de badkamer van een woning in de Meenselbeekstraat in Glabbeek, waar hij sinds enkele jaren verbleef bij zijn zus en haar echtgenoot. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Net voor Nieuwjaar sloeg het noodlot toe in een woning aan de Meenselbeekstraat. De 72-jarige Louis begaf zich naar de badkamer waar een gasvuurtje voor verwarming zorgde. Het toestel zorgde vermoedelijk voor een koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging. Het waren de zus van Louis, Josepha en haar echtgenoot Felix Liebersens, beide zeventigers, die een vreemde geur in de woning waarnamen en alarm sloegen. "Toen ik thuiskwam, was Louis zich in de badkamer aan het wassen. Ik vroeg nog aan mijn vrouw of hij daar al lang was, want ik moest me ook nog wassen. Toen we gingen kijken, lag hij levenloos op de bidet."





Zeer hoge concentratie

Politie, brandweer en hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar voor Louis kon helaas geen hulp meer baten. Metingen van de brandweer toonden een zeer hoge concentratie aan koolstofmonoxide, zelfs tot in de kelder van de woning, aan. Om die reden werden ook de twee andere bewoners, Josepha en Felix, overgebracht naar het RZ Tienen voor onderzoek. "Na het onderzoek zijn we naar familie geweest om daar te gaan slapen. Van slapen is natuurlijk niet veel in huis gekomen", zegt Felix. Zondagochtend trok het koppel weer naar hun woning, die na uitgebreide metingen door de brandweer werd vrijgegeven.





"Dit is natuurlijk een heel tragische gebeurtenis", reageert burgemeester Peter Reekmans. "Ik kende Louis. Hij werd in onze gemeente geboren en woonde hier ook een hele tijd op de Tiensesteenweg. Louis was een heel joviaal persoon. Heel erg jammer dat het zo moet eindigen. Ik wens de familie veel sterkte toe." (VDT)