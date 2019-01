Luc Stockx maakt indruk in nieuwe reeks Topdokters op VIER Vanessa Dekeyzer

31 januari 2019

14u04 0 Glabbeek De nieuwe reeks Topdokters is afgelopen maandag gestart op VIER. Een van de nieuwkomers van het programma is interventieradioloog Luc Stockx (56) uit Glabbeek. “Vrijwel niemand weet wat mijn beroep precies inhoudt. Via mijn deelname aan Topdokters hoop ik daar verandering in te brengen en tegelijk mensen bewust te maken van het tijdsbelang bij een acute beroerte.”

We zagen hem al meteen aan het werk tijdens de eerste aflevering toen hij een levensgevaarlijke hersenbloeding moest oplossen, maar aanstaande maandag zal Luc Stockx dé rode draad vormen in Topdokters. “Dan volgen ze mij een hele dag, te starten met het ontbijt in mijn woning in Attenrode-Wever. Dat betekent meteen ook dat je een stukje in je privéleven laat kijken. Mijn gezin en ikzelf stonden daar niet meteen voor te springen, maar we hebben daar toch afspraken kunnen rond maken. Uiteindelijk speelt het grootste deel van de opnames zich tenslotte af in het ziekenhuis.”

Luc is meteen een van de twee eerste dokters, die hun specialiteit uitoefenen in een Limburgs ziekenhuis, namelijk het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. “Dat was een van de redenen waarom ik ‘ja’ heb gezegd toen ze me in mei vorig jaar vroegen of ik wilde meedoen in Topdokters. Ik wil aantonen dat mensen ook in een niet academisch ziekenhuis topzorg en topgeneeskunde krijgen. Tegelijk hoop ik de kijkers wat wijzer te maken in hetgeen een interventieradioloog precies doet. Vaak wordt al snel de verwijzing naar een neurochirurg gemaakt, maar het gaat hier om een ander specialisme, dat weinig dokters in ons land hanteren, maar wel bijzonder belangrijk is.”

Luc doet geen chirurgische ingrepen en neemt geen foto’s. “Wel gebruik ik röntgenstralen om te kijken hoe ik klonters in de bloedvaten van de hersenen kan wegnemen. Dat doe ik met een superfijne naald in de vorm van een katheder die ik via de lies in het lichaam breng. Zo behandel ik mensen met een acute beroerte. Via het programma wil ik mensen aansporen om snel te reageren bij de eerste symptomen van zo’n acute beroerte. Er gaat vaak te veel tijd verloren tussen het herkennen van de symptomen en de aankomst in het ziekenhuis, terwijl elke seconde van belang is en effect heeft op de uitkomst.”

Er liepen al enkele mediacampagnes rond de bewustmaking van een beroerte en er werd zelf een ‘Dag van de Beroerte’ ingevoerd. “Maar die zijn eigenlijk compleet aan mij voorbijgegaan, dus waren ze niet opvallend genoeg”, merkt Luc meteen op. “Per jaar krijgen zo’n 20.000 mensen een beroerte, waarvan de helft binnen het jaar komt te overlijden. Nog eens 25 procent houdt er een ernstige handicap aan over. Met onze behandeling, die tijdig kan ingezet worden, kunnen we 1 op 2 mensen effectief helpen in plaats van 1 op 5! Die boodschap breng ik nu ook in de voordrachten die ik recent aan serviceclubs geef.”

Een BV worden is niet meteen de ambitie van Luc. “Ik ben daar niet mee bezig. Je zal zien in het programma dat ik eerder een introvert iemand ben. De kijkers krijgen mij te zien zoals ik echt ben. De dingen, die ik in het programma doe, geven een realistische beeld weer. Niets is geënsceneerd en dat vind ik top aan het programma. Van de camera’s heb ik eigenlijk ook weinig last gehad. Ik ben het gewoon dat er veel volk rond mij in de operatiezaal staat en er wordt al wel eens iets met camera opgenomen voor congressen. En van mijn omgeving merk ik niet vaak zoveel, omdat ik zo gefocust ben op de ingreep. Maar bij het filmen wanneer ik door de gangen van het ziekenhuis liep, vond ik dat wel een beetje gênant. Ik was net Tom Waes die met zijn cameraman Pascal op stap was (lacht).”

In het ziekenhuis kreeg Luc al heel wat reacties van patiënten over zijn deelname. “Dat is dië van Topdokters”, hoor ik dan zeggen. Maar in Glabbeek zelf kan Luc nog ongehinderd op straat lopen. “Ik heb helaas niet zoveel tijd om deel te nemen aan het sociaal leven in mijn gemeente, maar zeker de oudere bevolking zal me wel kennen. Ik ben eigenlijk afkomstig van Vissenaken maar het grootste deel van mijn leven bracht ik in Glabbeek door. Hier is het fijn wonen.”