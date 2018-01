Lokaal talent gezocht voor groot toneelspektakel Groote Oorlog 20 januari 2018

02u27 1

De cultuur- en erfgoedraad plant in september een groot toneelspektakel om het einde van de Groote Oorlog 100 jaar geleden te herdenken. Bunsbeek werd in de begindagen van WO I in 1914 zwaar getroffen en er vielen heel wat slachtoffers. "Tijdens de grote herdenking in 2014 stonden de gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers centraal en werd er naast de theaterproductie langs de Lindeboomwandeling ook een nieuw herdenkingsmonument aan het massagraf onder de Lindeboom ingehuldigd. En in 2016 organiseerden we ook al met Glabbeek Cultureel een tijdreis in ons dorp doorheen de eeuwen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "In september gaan we met Glabbeek Cultureel en Glabbeek Herdenkt een nieuwe theaterproductie organiseren waarin vooral de vrede en het einde van de Groote Oorlog 100 jaar geleden centraal staat", vult schepen van Cultuur, Natasja Ons (sp.a) aan. "Hiervoor doen we beroep op lokaal talent, vandaar dat we graag een oproep doen aan alle inwoners van jong tot oud die willen meespelen in deze nieuwe theaterproductie. Ervaring in een toneelvereniging of muzikale aanleg is een pluspunt maar zeker geen must. Kandidaten kunnen zich melden via cultuur@glabbeek.be of 016/77.93.93." (VDT)