Line-up Strandfuif bekend 18 juli 2018

De line-up van de Strandfuif is net bekend en bijna de hele crew van vorig jaar zal op zaterdag 4 augustus weer van de partij zijn. Tweedehands geeft de traditionele opwarming. Ilse Liebens, Jeroen Delodder, Michael Midnight en Nadiem Shah nemen over en worden dit jaar vergezeld door de nonkel van StuBru: Christophe Lambrecht.





Deze vijf dj's brengen alle genres samen en spelen 'at random' het ene B2B-setje na het andere. Tickets kosten in voorverkoop 12 euro en zijn vanaf nu verkrijgbaar via de gloednieuwe website www.strandfuif.be. (VDT)