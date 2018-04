Liesbet Tuyls nieuwe jongerenvoorzitter Dorpspartij 17 april 2018

Liesbet Tuyls (27) uit Zuurbemde is de nieuwe voorzitter van de Dorpspartij-jongeren. "Als jonge mama wil ik de belangen van onze allerkleinste inwonertjes en de talrijke jonge gezinnen in ons dorp mee hoog op de politieke agenda zetten", reageert ze. De Dorpspartij-jongeren organiseren regelmatig acties zoals het jaarlijks gratis Sinterklaasfeest en het gratis veilig vervoer tijdens feesten met de burgemeester. "Ik ben als jongerenvoorzitter enorm fier op ons actief jeugdbeleid. De talrijke nieuwe jeugdactiviteiten, de realisatie van de nieuwe gemeenteschool, de vernieuwing van de kinderopvang, nieuwe lokalen voor de KSA en Bunker Jeugd en heel wat nieuwe sport-en speelinfrastructuur voor onze kinderen werden allemaal onder Dorpspartijbeleid gerealiseerd. Maar het werk is nog niet klaar en daarom wil ik met een sterke jongerenploeg mee helpen verder bouwen aan Glabbeek", besluit Liesbet. (VDT)