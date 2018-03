Lezing Mathias Zens en de neogotiek 09 maart 2018

Zoals elk jaar organiseert het Davidsfonds op verschillende plaatsen in Vlaanderen 'De Nacht van de Geschiedenis', waarbij het de bedoeling is om verschillende aspecten van een bepaald onderwerp uit ons rijk verleden een avond in de kijker te zetten. Dit jaar is het thema 'religie'. In Glabbeek organiseren de Heemkundige Kring en het Davidsfonds op dinsdag 20 maart een lezing over neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen om 19.30 uur in de kerk van Kapellen. Spreker is Dries Ceuppens, die eerder al een artikel over dit onderwerp schreef voor het jaarboek 2015 van de Heemkundige Kring. De toegang is gratis. Na afloop kunnen de aanwezigen de werken van Zens bekijken en wordt hen een glaasje aangeboden. (VDT)