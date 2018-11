Leerlingen scholen Glabbeek houden bloemenhulde op militair kerkhof vdt

15 november 2018

Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeente Glabbeek een herdenking op maat van de leerlingen van de derde graad van de drie basisscholen in de gemeente. De ruim 250 leerlingen werden in drie groepen ontvangen op de Belgische militaire begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem. Daar kregen ze een gastles van Achiel Baeken, auteur van het boek De Slag op de Zeven Zillen, over de herdenking van Wapenstilstand en Glabbeek 100 jaar geleden tijdens WO I. Hierna werden er bloemen neergelegd op het kerkhof.