Leerlingen scholen Glabbeek deden bloemenhulde op militair kerkhof Kristien Bollen

25 november 2018

20u11 0

De gemeente Glabbeek organiseerde met Glabbeek Herdenkt voor scholen voor het zesde jaar op rij een herdenking op maat van de leerlingen van de derde graad van de drie basisscholen in de gemeente. In de voormiddag worden de ruim 250 leerlingen in drie groepen ontvangen op de Belgische militaire begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem. De leerlingen krijgen er traditioneel een gastles over de herdenking van Wapenstilstand en ons dorp 100 jaar geleden tijdens WO I. Journalist Achiel Baeken, tevens auteur van het boek “De slag op de Zeven Zillen” (2014) dat gaat over de gevechten tijdens WO I in onze regio gidste de leerlingen rond op het militair kerkhof. Daarna was er een bloemenhulde op het kerkhof. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Omdat het risico bestaat dat de komende generaties, steeds minder zullen te weten komen over deze donkere episodes uit onze geschiedenis vinden wij als gemeentebestuur herdenkingsinitiatieven op maat van onze scholen enorm belangrijk. De geschiedenis moet voor onze jongere generaties een waarschuwing zijn voor de gevolgen van oorlogsgeweld. Net hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor ons als gemeentelijke overheid om te blijven investeren in herinneringseducatie en in goed onderwijs. Het is belangrijk dat initiatieven zoals deze op lokaal vlak ontplooid worden. Het maakt de gevolgen van een ‘groot’ historisch feit veel tastbaarder en reëler. De oorlog is ineens veel dichterbij en veel minder ver-van-ons-bed.”

Deze militaire begraafplaats in buurgemeente Sint-Margriete-Houtem heeft een oppervlakte van 22 are waar 173 Belgische soldaten begraven liggen uit de Eerste Wereldoorlog. Van de 173 gesneuvelden zijn er 3 niet geïdentificeerd. De soldaten die hier een laatste rustplaats kregen zijn allemaal omgekomen op 18 augustus 1914 tijdens de gevechten in onze regio en gemeente. De meeste slachtoffers zijn soldaten van het 22ste Belgische Linieregiment. Dit regiment werd begin augustus 1914 naar onze regio gestuurd. Dit 22ste Linieregiment bestond uit 41 officieren en 2.182 soldaten, en richtte meerdere grote en kleine wachtposten, zogenaamde “Grandes Gardes en Petit Posts” op in de streek. In onze gemeente waren er wachtposten op Schaffelberg (GG3) en op het kruispunt van de Velp op de steenweg Tienen-Diest (GG4) die met enkele tientallen soldaten de belangrijkste verdedigingsposten in Bunsbeek waren. Vooral de locatie in Schaffelberg werd strategisch gekozen, omdat men van daaruit een goed zicht had op de komst van de Duitse troepen vanuit Oplinter. Tegenover hen stonden Duitse soldaten van de 6de Divisie van het 3de Legerkorps, de 35ste Brigade en een deel van het 31ste Infanterieregiment. Ruim 16.000 Duitse manschappen tegenover 2.223 Belgische soldaten.

Op 18 augustus 1914 sneuvelden in onze streek maar liefst 1.250 soldaten en 23 officieren, waarvan de helft van het Belgische 22ste Linieregiment. De 30 Belgische soldaten die in Bunsbeek sneuvelden, werden oorspronkelijk in een massagraf onder de Grote Linde in de Lindestraat in Bunsbeek begraven. Later werden deze slachtoffers door de Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts op één slachtoffer na, allemaal geïdentificeerd en herbegraven op de militaire kerkhoven van Sint-Margiete-Houtem en Grimde, maar hun namen blijven onlosmakelijke herinneringen aan wat er zich op 18 augustus 1914 afspeelde in ons dorp.