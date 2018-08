Leerlingen ontvangen hervulbare drinkfles 30 augustus 2018

02u24 0 Glabbeek Voor de kleuters en de leerlingen van de drie scholen van Glabbeek staat er bij de start van het nieuwe schooljaar meteen een leuke verrassing klaar: een hervulbare drinkfles. Dat is een cadeau van de gemeente.

"Glabbeek is een van de Vlaams-Brabantse gemeenten die recent het charter drinKraantjewater ondertekende. Het is makkelijk om een handtekening onder een charter te zetten, maar wij zetten onmiddellijk een stap verder met enkele concrete acties en initiatieven om onze inwoners aan te zetten meer kraantjeswater te drinken", zeggen schepenen Hilde Holsbeeks en Kris Vanwinkelen (bieden Dorpspartij). "Door onze ruim 600 kleuters en leerlingen de komende weken een hervulbare drinkfles te overhandigen, willen we maximaal ouders en kinderen doen kiezen om water van de kraan mee naar school te nemen. Bovendien kunnen de drinkflessen in de scholen dagelijks gratis bijgevuld worden. Met deze actie zullen we tegelijk het afval van petflessen en heel wat andere drankverpakkingen op school drastisch doen dalen." (VDT)