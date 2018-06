Leerlingen bezoeken Vlaams Parlement 22 juni 2018

Het zesde leerjaar van de gemeenteschool Glabbeek ging op bezoek in de Wetstraat in Brussel. Zij werden er gegidst door hun burgemeester Peter Reekmans, die er als voormalig Vlaams parlementslid zijn weg kent. Naast een uiteenzetting over democratie en de werking van het parlement mochten de kinderen zelf als educatief spel een voorstel van resolutie uitwerken, verdedigen en stemmen.





(VDT)