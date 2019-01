Landen beste leerling en Bekkevoort slechtse leerlingen wat betreft rioleringsgraad Glabbeek maakt de grootste inhaalbeweging vdt

11 januari 2019

13u40 0 Glabbeek Een op acht Vlaamse huizen is niet aangesloten op de riolering. Een aanzienlijk deel van de huishoudens in Vlaanderen loost dus zijn afvalwater nog altijd in een gracht of beek. Voor het Hageland is de beste leerling Landen, gevolgd door Tienen en Scherpenheuvel-Zichem. De slechtste rioleringsgraad is weggelegd voor Bekkevoort, Geetbets en Bekkevoort. Wat betreft de grootse inhaalbeweging is Glabbeek dan weer koploper.

“Onder vorige gemeentebesturen tot 2012 was hier niets voor gedaan”, benadrukt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Wij zijn dus gestart met een inhaalbeweging in 2013 toen de Dorpspartij aan het beleid kwam en zorgen er op twee legislaturen voor dat in 2023 alles klaar is.

Niet alleen heel wat wegenwerken, nieuwe voet- en fietspaden worden hierdoor mee aangepakt, maar door een goede onderbouw en vernieuwing van de oude rioleringen zijn onze wegen ook in veel betere staat. Vandaag gebeuren er net veel verzakkingen in wegen door de slechte oude rioleringen. Eerst moet dus de onderbouw vervangen worden en dan de bovenbouw.”

“Via negen collectoren zal het afvalwater van alle Glabbeekse deelgemeenten naar twee rioolwaterzuiveringsinstallaties gebracht worden”, legt schepen van Openbare Werken en Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) uit. “Een werd gebouwd in Kapellen in de Dorpsstraat op de grens met Kersbeek-Miskom en is sinds 2015 operationeel en het tweede gaan we tegen 2022 bouwen op de hoek van de steenweg N29 met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek. We realiseerden al vijf collectoren en binnenkort start de aanleg van de laatste vier collectoren. Tegelijk investeren we ook in de vernieuwing van (gescheiden) rioleringen in heel wat straten.”