Ladies van Unizo Hageland present op viering 50-jarig bestaan vdt

28 januari 2019

15u13 0

De lokale Unizo-ondernemingsvereniging, Unizo Hageland, viert haar vijftigste verjaardag. Unizo Hageland omvat de vijf gemeenten Bekkevoort, Linter, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. “Onze verjaardag moet natuurlijk gevierd worden”, zegt voorzitter Geert Grootjans. “Dat zal gebeuren met een groot galabal gevolgd door een familiedag in het laatste weekend van mei. We gaan natuurlijk niet enkel vieren dit jaar, maar ook informeren, organiseren en samenwerken met onze lokale partners en gemeentebesturen.” Tijdens de nieuwjaarsreceptie in zaal Solveld in Attenrode-Wever werd het bestuur van Unizo Hageland door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) beloond voor haar 50-jarige werking met een medaille. En dat bestuur bestaat ook uit drie sterke vrouwen: Saar Van de Gaer (Keukens Taes), Ilse Vanhentenrijk (’t Letterhuisje) en Marijke Nelis (Vakhandel Nelis. “Durf, leer en onderneem. Dat is ons motto. Waar een wil is, is een weg!”