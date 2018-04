Laagste werkloosheid sinds jaren in Glabbeek 19 april 2018

Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat er in Glabbeek tussen april 2017 en maart 2018 maar liefst 84 nieuwe vacatures bijkwamen en de werkloosheid in dezelfde periode daalde tot 90 werkzoekenden, 35 vrouwen en 55 mannen. "In Glabbeek opende de voorbije maanden heel wat nieuwe bedrijfsvestigingen hun deuren. Er kwamen meerdere nieuwe bedrijven en enkele bestaande bedrijven deden een forse uitbreiding. En ook het nieuwe woonzorgcentrum zorgt voor heel wat nieuwe tewerkstelling", zegt een tevreden gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij). "De nieuwe jobs in Glabbeek geraken duidelijk ook snel ingevuld. Amper 14 van de 84 nieuwe vacatures staan nog open." Het afgelopen jaar daalde de werkloosheid in Glabbeek met 9,1 procent tot het laagste niveau in jaren. "Met deze cijfers is Glabbeek een van de gemeenten in Vlaanderen met de hoogste tewerkstelling", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Doordat het huidig gemeentebestuur de voorbije jaren heel wat projecten mogelijk maakte op korte termijn zoals onder meer de uitbreiding van de kmo-zone, het nieuw commercieel centrum en een nieuwe woonzorgcampus heeft dit natuurlijk een enorm effect gehad op de forse toename van het aantal nieuwe vacatures en de sterk dalende werkloosheid. En ook de komst van de nieuwe medische herstelcampus zal opnieuw zorgen voor heel wat extra tewerkstelling." (VDT)