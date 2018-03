Kunstwerk 'de Symbiose' langs bloesemroute 24 maart 2018

Wie binnenkort de bloesemwandel- en fietsroutes verkent, zal in liefst elf gemeenten van het Hageland een kunstwerk kunnen bewonderen.

"Aan het jaarlijks wit-roze schouwspel van de bloesems in het voorjaar wordt met het project Bloesemkunst in het Hageland een extra artistieke beleving aan het aanbod toegevoegd", zegt schepen van Toerisme Johnny Reweghs (sp.a). "De kunstwerken zijn bewust geplaatst langs de bloesemroutes aan ideale stopplaatsen, waar je kan genieten van de mooie bloesemomgeving."





Zowel toerisme Vlaams-Brabant, de gemeentebesturen en de fruitbedrijven sloegen de handen in elkaar. Dat zie je ook weerspiegeld in het kunstwerk 'de Symbiose' in Glabbeek van Wilfried Decock uit Rillaar. "Het werd geplaatst op een idyllische locatie in de natuur aan de notelaar op de Heirbaan in deelgemeente Attenrode, waar je een enorm mooi verzicht hebt op de vallei van de Zeyp", zegt Reweghs. "Het werk omarmt de notelaar en staat symbool voor de fruitboer die door samen met de natuur te leven een gemeenschap heeft kunnen uitbouwen. Door de figuur op het huis te plaatsen wordt deze symbiose nog eens extra benadrukt. Als fruitgemeente van het Hageland hebben we in Glabbeek niet alleen een vestiging van de fruitveiling op ons grondgebied, maar met dit kunstwerk nu ook eindelijk een standbeeld voor de fruitteler die onze streek al jaren met hun kwaliteitsfruit op de kaart zetten." (KBG)