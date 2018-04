Krinusfeesten mogen 30 kaarsjes uitblazen 27 april 2018

02u25 0

Dit weekend vinden de 30ste Krinusfeesten plaats. Op vrijdag 27 april wordt om 21 uur de aftrap gegeven met een terugblik op de voorbije edities. "Zaterdag is er om 19 uur een misviering in de Sint-Quirinuskerk", vertellen organisatoren Edmond, Remy en Theo. "Zondag kan je vanaf 14 uur een rondrit met paard en kar maken. Inschrijven is mogelijk via mail naar pol.pierlet@scarlet.be of op 0486/15.14.18. Verder is er uiteraard heel wat animatie gepland en kan je tussen 11.30 en 14 uur terecht in het Krinusrestaurant." Op 5 mei is er tussen 10 en 17 uur een rommel-en ambachtenmarkt en vanaf 21 uur gaat de Krinusnight van start met optredens van New Related en Okselvocht. "En uiteraard is er tijdens de festiviteiten ons jubileumbier, de nieuwe Krinus, te proeven", klinkt het. (VDT)