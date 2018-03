Kortenaken moet weg uit loods De Vaint TWEE LOODSEN OP GEMEENTELIJK DOMEIN GLABBEEK VERDWIJNEN VANESSA DEKEYZER

17 maart 2018

02u46 0 Glabbeek De gemeente Kortenaken moet de loods op het voormalig militair domein De Vaint in Glabbeek leegmaken. "Door de recente verkoop van een derde van het gemeentelijk domein voor de bouw van een nieuw medisch herstelverblijf verdwijnen twee loodsen", legt burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) uit.

Volgens Kristof Mollu, oppositieraadslid voor CD&V in Kortenaken, heeft de gemeente sinds december 2016 de huur van de loods in Glabbeek niet betaald."





"Sinds eind 2016 is er inderdaad geen huur meer betaald door de gemeente Kortenaken", bevestigt burgemeester Reekmans. "Wij willen Kortenaken enkel nog een redelijke opzegperiode geven voor de loods op voorwaarde dat eerst al de huurachterstallen, zo'n 9.000 euro, onmiddellijk betaald worden. Als deze niet binnen de veertien dagen aangezuiverd zijn, moet de loods onmiddellijk leeggemaakt worden."





De gemeente Kortenaken huurt sinds 2012 de loods om tijdelijk materiaal van de technische dienst in te huisvesten. "Maar dat tijdelijke karakter bleek toch niet zo tijdelijk en intussen was al meer dan de helft van de loods ingepalmd, terwijl er in het contract maar een bedrag van 250 euro was vastgelegd voor de huur van een kwart ervan", zegt Reekmans. "Eind 2016 hebben we dan een nieuw contract opgesteld, waarbij de huurprijs werd verhoogd naar 500 euro, het tarief dat ook alle andere gebruikers moeten betalen."





Het nieuwe contract belandde in oktober 2016 op de gemeenteraad van Kortenaken. "Burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) wuifde onze opmerkingen toen weg en gaf aan dat dit om een vergissing ging en de huur niet opgetrokken zou worden tot 500 euro", reageert Kristof Mollu. "Intussen heeft Kortenaken het nieuwe contract nooit ondertekend en blijkbaar ook geen huur meer betaald."





Compromis

"De verhuurder mag toch niet zomaar eenzijdig tarieven wijzigen?", reageert burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). Het aangepast huurcontract werd ook nooit terugbezorgd.





"Er wordt nu een hele heisa van gemaakt, maar ik denk dat we zeker tot een compromis kunnen komen met de gemeente Glabbeek wanneer we rond de tafel gaan zitten."