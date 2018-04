Komst Baekveld niet voor morgen GEMEENTEBESTUUR NIET OPGEZET MET BEZWAARSCHRIFTEN VANESSA DEKEYZER

11 april 2018

02u27 0 Glabbeek De geplande verkaveling Baekveld krijgt opnieuw de wind van voren. "Enkelingen uit de buurt hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de woonwijk. De vertraging kan daardoor oplopen tot twee jaar", zegt schepen Natasja Ons (sp.a).

Een projectontwikkelaar kocht jaren geleden al gronden in het binnengebied Baekveld, tussen de Schoolstraat en de Baekveldstraat, aan voor de bouw van 23 nieuwe gezinswoningen. Toch geraakte het dossier, dat al van 2008 dateert, niet van de grond. Voor een gedeelte van het gebied was immers geen ontsluiting mogelijk. "De gemeente kocht daarom vorig jaar de andere gronden aan om er tegelijk een sociale woonwijk met een dertigtal sociale huurwoningen te realiseren", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





Betaalbare woningen

"Deze nieuwe woonwijk kadert perfect in het gemeentelijk beleid van betaalbaar wonen, waarbij we vooral jonge gezinnen betaalbare woongelegenheid willen bieden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Natasja Ons. "Helaas denkt niet iedereen daar zo over. Door allerlei bezwaren tegen de wegeniswerken en de bouwvergunningen valt het dossier nu weer stil."





Het bezwaar zou dit keer gaan over de wegaanleg, maar de gemeente kan hier verder niet over communiceren. De vertraging kan tot twee jaar oplopen, toch heeft het gemeentebestuur alle vertrouwen in een goede afloop. "Het project komt er. Het is te gek voor woorden dat mensen tegen de bouw van nieuwe woningen zijn in volle bouwzone in de kern van Bunsbeek", aldus burgemeester Reekmans. "Vlaanderen legt net elke gemeente een verdichting in de woonkernen op. En dan is er nog het aspect van veiligheid, want samen met de realisatie van de wegenis wordt ook de schoolpoort van de Vrije Basisschool in Bunsbeek heel wat veiliger gemaakt. Het algemeen belang van dit woonproject is dus veel groter dan het eigenbelang van enkelingen, die blijkbaar geen woningen op de bouwgronden in hun achtertuin willen. Bovendien is de realisatie van nieuwe sociale woningen belangrijk om het door het Vlaanderen opgelegde quotum van 51 sociale huurwoningen te realiseren voor 2025."





Gemeenteraad

Momenteel verliest enkel de private projectontwikkelaar tijd door de bezwaren.





"De gemeente werkt intussen intensief verder aan het subsidiedossier van de sociale woonwijk", zegt schepen Ons. "Recent werd het definitief projectdossier via een CBO-procedure ingediend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, waardoor de subsidiëring van deze nieuwe sociale woonwijk door Vlaanderen tegen begin 2019 volledig rond zou moeten zijn."





Volgende donderdag komt het bezwaarschrift alvast op de gemeenteraad.