Kmo-zone mag eindelijk uitbreiden GEMEENTE SLUIT NA TIEN JAAR COMPROMIS MET FRUITVEILING KRISTIEN BOLLEN

06 maart 2018

02u38 2 Glabbeek De gemeente geeft groen licht voor de uitbouw van de kmo-zone in de Craenenbroekstraat. En dat is goed nieuws voor de Fruitveiling, die meteen ook kan uitbreiden. In 2008 werd al een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgesteld, maar daarin werd geen rekening gehouden met de Fruitveiling. Nu bereikten alle partijen eindelijk een compromis.

De kmo-zone in de Craenenbroekstraat, met een oppervlakte van drie hectare, wordt met 1,7 hectare uitgebreid. Dat werd in 2008 al neergepend in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). "Maar daarin werd geen rekening gehouden met de uitbreiding van de Belgische Fruitveiling", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). De veiling zit al sinds 1946 gehuisvest in Glabbeek en is dus een historisch gegroeid bedrijf. Daardoor is de gemeente verplicht om een percentage aan kmo-gronden te voorzien voor het bedrijf.





GRUP aangepast

De Fruitveiling vraagt al meer dan tien jaar om uit te breiden. Ze wou oorspronkelijk een nieuw complex bouwen, waarin 14 miljoen kilogram aan hard fruit in koelcellen kon opgeslagen worden. Na jarenlang palaveren, is er nu eindelijk een akkoord. "We hebben het GRUP volledig aangepast, waardoor de Fruitveiling achter de nieuwe bedrijven langs de straatzijde kan uitbreiden", aldus Reekmans. "De veiling krijgt 1,3 hectare, waardoor hun toekomst in Glabbeek verzekerd is. Zonder dit compromis was de kans groot dat de veiling weg zou trekken."





Het dossier zit intussen in de laatste fase. "Naast de uitbreiding van de Fruitveiling, is er ook plaats voor een achttal nieuwe bedrijven", zegt schepen van Lokale Economie Johnny Reweghs (sp.a). "Ook op de site van de nieuwe Spar is er nog ruimte voor een zevental winkels. In totaal zouden hier 100 tot 150 nieuwe vacatures kunnen ontstaan. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich op dit terrein te vestigen, mogen ons altijd contacteren."





Fietspad

Ook aan de mobiliteit heeft de gemeente gedacht. "Er komt tussen de N29 en de inrit van de fruitveiling een breed fietspad aan een zijde van de straat", zegt burgemeester Reekmans. "Ter hoogte van de fruitveiling, waar de bebouwing begint, komt er een verkeerspoort die de Craenenbroekstraat opsplitst in een kmo-straat en een woonstraat. Aan de verkeerspoort komt bovendien een verbod voor zwaar verkeer dat volledig geweerd zal worden uit het woongedeelte richting Glabbeek-centrum. Ook de versleten weginfrastructuur van de woonstraat wordt volledig vernieuwd."