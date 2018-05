Kinderen versieren fietsen met bloemetjes 28 mei 2018

Kinderen hebben afgelopen weekend hun behendigheid en de verkeersregels kunnen oefenen op de speelplaats van De Springplank. De landelijke kinderopvang en de KVLV organiseerden er een fietshappening onder begeleiding van een agent. Ook was er een hersteldienst aanwezig en konden ouders een proefrit maken met een elektrische fiets. Vooral het pimpen van de fiets was een schot in de roos. Gijs Taes (6) uit Wever versierde zijn tweewieler met kraaltjes in de spaken en bloemetjes aan het stuur. Nout Christiaans (6) koos er dan weer voor om zijn spatborden te bestickeren met sterren. Papa Kris Lentacker sloeg zijn slag op de ruilbeurs. "De twee fietsen van de kinderen die ze wat ontgroeid waren, kon ik ruilen voor een volwassenen exemplaar. Bijzonder handig", aldus Lentacker. (KBG)