Kerstconcert en veiling kunstwerk leveren 6.000 euro op Vanessa Dekeyzer

25 december 2018

14u40 0 Glabbeek De O.L.V. Geboortekerk van Kapellen zat maandagavond afgeladen vol voor het kerstconcert ‘voor het goede doel’ van de Dorpspartij. Tijdens de pauze werd het kunstwerk van Pim Smit en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) geveild. Karin Genoe bood 2.000 euro en mocht het schilderij mee naar huis nemen.

Traditioneel organiseert de Dorpspartij aan het einde van het jaar een wafelverkoop voor het goede doel. Dit jaar gooiden burgemeester Peter Reekmans en zijn partijgenoten het over een andere boeg. “Door een unieke samenwerking van ruim 50 muzikanten van de Festival Brass Band en een gospelkoor creëerden we een prachtige kerstsfeer in het unieke kader van de kerk van Kapellen. Dit initiatief konden we enkel op touw zetten dankzij de talrijke sponsors, de kerkfabriek van Kapellen en muzikant Michaël Dils, die afkomstig is uit ons dorp.”

Tijdens de pauze werd het kunstwerk van de Linterse schilder Pim Smit geveild door notaris Kathleen Denruyter. “Omdat ik voor het goede doel steeds graag persoonlijk mijn steentje bijdraag, liet ik mijn eerste burgemeesterssjerp verwerken in een schilderij”, aldus Peter Reekmans. “Ik ken Pim al lang en hij heeft al meer dan 230.000 euro voor goede doelen opgehaald met zijn kunstwerken gemaakt met BV’s. Voor het eerst heeft hij nu samen met een politieker een doek gemaakt.”

De veiling, die werd ingezet op 1.200 euro, kwam wat traag op gang, maar stilaan gingen de handen dan toch omhoog. Het finale bod kwam van Karin Genoe, geen onbekende in de gemeente, want ze is de topvrouw van Vias Institute (het vroegere BIVV), lid van de raad van bestuur van de NMBS en voorzitter van de gemeentelijke verkeersraad. “Ik wilde het doek graag hebben omdat ik de stijl van Pim apprecieer en omdat de sjerp werd gedragen door de man die Glabbeek heeft veranderd, die een duidelijk beleid heeft gevoerd en iedere dag hard aan de weg timmert, maar ook uit respect voor de vele mensen die kanker trotseren en de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor Kom op tegen Kanker, in het bijzonder de Glabbeekse vrijwilligers. Ik draag dit werk op aan mijn moeder, die zich politiek heeft geëngageerd in het verleden en indien ze dat had kunnen doen onder leiding van een burgemeester als Peter Reekmans, zou ze met een warmer hart aan die periode van politiek engagement terugdenken.”

Het kerstconcert, de verkoop van het kunstwerk en de opbrengst van het kerstcafé brachten in totaal 6.000 euro in het laatje. Meter van de dorpsactie, schepen en partijvoorzitter Hilde Holsbeeks, mocht de cheque in ontvangst nemen. Hilde is de bezielster van ‘Glabbeek fietst tegen Kanker’ en richtte hiervoor enkele jaren geleden een fietsploeg op met heel wat vrijwilligers uit de gemeente. Voor het derde jaar op rij zal deze fietsploeg opnieuw met vele renners deelnemen aan de 1.000 km fietsen tegen Kanker. Dankzij deze centen kan de fietsploeg volgend jaar alvast met een extra ploeg aan de start komen.