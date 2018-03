Kerkenbeleidsplan goedgekeurd 08 maart 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek keurt het kerkenbeleidsplan goed. De kerk van Kapellen wordt aangeduid als hoofdkerk. In de andere vijf kerken zullen geen misvieringen meer plaatsvinden, wel nog begrafenissen, huwelijken, doopplechtigheden en bepaalde vieringen. Tegelijk kunnen hier nevenactiviteiten in plaatsvinden, zoals muziekoptredens, tentoonstellingen en filmavonden. "Als gemeentebestuur investeren we al vijf jaar fors in het conserveren van heel wat waardevolle oude gebouwen in onze gemeente", zegt schepen van Kerkfabrieken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Zo werd een van de oudste gebouwen in onze gemeente, de barokkapel uit 1648, grondig gerenoveerd en kreeg de kapel van de Heinkensberg in Wever een nieuw dak. In verschillende kerken werden noodzakelijke renovatiewerken uitgevoerd. Zo werden het dak en de parking van de kerk in Attenrode vernieuwd, werd er gewerkt aan de gevel van de kerk in Kapellen en werd het interieur van de kerk van Bunsbeek verfraaid door schilderwerken. De renovatiewerken aan de pastorij van Bunsbeek zijnl bezig, waardoor we ook dit prachtig gebouw in zijn oude glorie herstellen en een nieuwe nuttige sociale bestemming voor noodopvang via het OCMW geven. In 2014 werd er door de gemeente een architect aangesteld voor de renovatiedossiers van de beschermde kerken en kerkhofmuren van Bunsbeek en Zuurbemde. Deze beide dossiers zullen tussen 2019 en 2022 met maar liefst 80 procent aan Vlaamse subsidies kunnen gerealiseerd worden." (VDT)