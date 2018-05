Kerken zetten deuren open 24 mei 2018

Op zondag 3 juni organiseert de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de kerkfabrieken van de Glabbeekse parochies, een Openkerkendag. De zes parochiekerken openen hun deuren van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Voor de bezoekers is een brochure met daarin een korte beschrijving van de kerk, haar geschiedenis en haar bezienswaardigheden voorhanden. Daarnaast zijn er twee gidsbeurten van een half uur voorzien, waarbij gelegenheidsgidsen uitleg geven over de kerk en haar bezienswaardigheden. (VDT)