Kathy Celis breidt werking Fab Farm uit 09 maart 2018

Sinds een jaartje runt Kathy Celis 'Fab Farm' in de Torenstraat in Attenrode-Wever. Hier kan je terecht voor schoonheidsbehandelingen en massages. Sinds kort biedt Kathy ook elke donderdag van 20 tot 21 uur Yin Yoga aan. "Een Yin Yoga-les gaat over stretchen. De oefeningen zijn zacht en ontspannend en je blijft lang in eenzelfde houding zodat je goed kunt observeren wat er met je lichaam gebeurt. Er is al bewezen dat topsporters hier baat bij hebben omdat de gewrichten dermate getraind worden dat ze minder blessures oplopen", vertelt Kathy. "Daarnaast wordt Yin yoga, naast reguliere medische behandelingen, aangeboden aan mensen die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met fybromyalgie, reuma, burn-out en depressie." Kathy is ook gestart met Kids Yoga. "In een wereld waar kids op elke hoek van de straat worden geprikkeld, wordt het eens tijd dat ze hun kleine breine eens tot rust kunnen laten komen", aldus Kathy. "Ik wil hier echt een plaats maken waar mensen in deze drukke tijden tot rust kunnen komen. Hiervoor zoek ik nog mensen waarmee ik kan samenwerken." Meer info op www.fabfarm.be.





(VDT)