Kapster Sonia schenkt rospot van 18 kilogram aan 'Glabbeek Fietst tegen Kanker' 22 juni 2018

02u28 0

Glabbeek Fietst tegen Kanker is uitgegroeid tot een actieve vereniging van sportvrienden voor het goede doel. "Om jaarlijks met twee ploegen aan de 1.000 km Fietsen tegen Kanker te kunnen deelnemen, dient er 10.000 euro startgeld verzameld te worden", zegt schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Hiervoor organiseren we heel wat activiteiten voor het goede doel en krijgen we ook veel steun vanuit onze lokale middenstand. Zo mochten we bij kapsalon Sonia in Bunsbeek een rospot van maar liefst 18 kilogram rosse centen in ontvangst nemen."





(VDT)