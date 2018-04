Kandidaten sp.a Plus bekend op 1 mei 18 april 2018

02u51 0

Op 1 mei zal lijsttrekker Johnny Reweghs de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van sp.a-Plus Glabbeek presenteren. Sp.a-Plus Glabbeek kiest er bewust voor om de lijst met enkele nieuwe, jonge en inhoudelijk sterke pluskandidaten uit te breiden. "Na de Dorpspartij is sp.a-Plus de tweede partij in Glabbeek die klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is opmerkelijk dat blijkbaar enkel de meerderheidspartijen in Glabbeek geen moeite hebben om een programma en kandidatenlijst samen te stellen", aldus Reweghs. De lijst wordt alvast getrokken door de schepenen Johnny Reweghs op één en Natasja Ons op twee. Gewezen gemeenteraadslid Michel Lambrechts is de sterke lijstduwer die met zijn ervaring mee de nieuwe ploeg zal coachen. "Met ons programma 'Glabbeek zal sociaal zijn of niet zijn' zetten we hoog in op de sociale thema's die belangrijk zijn voor onze kleine gemeente." (VDT)