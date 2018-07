Kandidaat gastgemeente voor de 1.000km fietsen tegen Kanker 30 juli 2018

Glabbeek heeft zich officieel kandidaat gesteld om een van de gastgemeenten voor de volgende editie van de 1.000 km fietsen tegen Kanker te worden.





"In en rond de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 voorzien we heel wat drank- en eetstandjes en animatie en op de brede Steenbergestraat voor de evenementenhal zullen we een lange erehaag maken om de 1.000 à 2.000 renners voor het goede doel een warm welkom te geven in Glabbeek", zegt schepen van Welzijn, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Dankzij de nieuwe evenementenhal en de ligging van onze gemeente maken we een heel grote kans om gastgemeente te worden." Op initiatief van schepen Holsbeeks werd het team Glabbeek fietst tegen Kanker opgericht dat intussen al twee jaar met enkele vrijwilligers vanuit Glabbeek meefietst met de 1.000 km fietsen tegen Kanker. Ook voor de volgende editie zullen er opnieuw teams uit Glabbeek heel wat financiële steun verzamelen en meefietsen. "We organiseren opnieuw verschillende benefietevenementen in Glabbeek, maken verse confituur die we verkopen en ook jeugdhuis De Bunker organiseert op zaterdag 15 september in zaal Glazuur hun jaarlijkse kaas -en wijnavond. Maar we willen nu nog een stapje verder gaan in ons engagement voor dit belangrijke goede doel en daarom stelden we ons als gastgemeente kandidaat", besluit schepen Holsbeeks. (VDT)