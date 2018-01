Jonge kandidaten op lijst CD&V 24 januari 2018

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van CD&V Glabbeek waren voorzitter Bart Hendrickx en lijsttrekker Herman Arnauts bijzonder fier dat ze twee nieuwe en jonge kandidaten konden voorstellen: Floris Arnauts en Melissa Kempeneers. Floris is zelfstandig agrarisch medewerker en woont samen met zijn vriendin in Wever. Melissa Kempeneers is geboren en getogen in de deelgemeente Bunsbeek en werkt als leerkracht in de vrije basisschool De kleine wereld in Kapellen. "Het gaat dus om twee jongen mensen die het Wij-verhaal in Glabbeek mee vorm willen geven", zegt Herman Arnauts. "Ze versterken onze lijst die een goede mix wordt van ervaring en vernieuwende en jonge dynamiek. Binnenkort zal er meer info over onze kandidaten samen met ons programma op de website verschijnen." (VDT)