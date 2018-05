Jonge bestuurder (18) belandt op flank 11 mei 2018

02u27 2

In Bunsbeek-Dorp is gisterenochtend om 9.30 uur een spectaculair verkeersongeval gebeurd. De 18-jarige J. D. uit Tienen kwam met zijn zwarte Kia van de N29 en reed in de richting van Vissenaken. De jongeman was mogelijk even afgeleid of schatte de afstand verkeerd in en knalde op twee geparkeerde wagens. Door de klap verloor hij de controle over het stuur en kwam de wagen van de jonge bestuurder op zijn flank in het midden van de rijbaan terecht. De bestuurder raakte lichtgewond en werd voor verzorging en controle overgebracht naar het ziekenhuis in Tienen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.





(KBG)