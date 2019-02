JH De Kloemp schenkt 1.250 euro aan Glabbeek fietst tegen Kanker Kristien Bollen

02 februari 2019

08u34 0

Het bestuur van JH De Kloemp overhandigde een cheque van maar liefst 1.250 euro aan de ploeg van Glabbeek fietst tegen Kanker. Het jeugdhuis uit deelgemeente Bunsbeek verzamelde deze mooie som tijdens hun kerstmarkt op het einde van het jaar. Eerder dit jaar schonk ook al de Dorpspartij 6.000 euro aan de ploeg van Glabbeek fietst tegen Kanker die werd opgericht door schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). Dit jaar zal de ploeg uit Glabbeek al voor het derde jaar op rij deelnemen aan de 1.000 km fietsen tegen Kanker. Voor elke ploeg is er 5.000 euro startgeld nodig om te kunnen deelnemen, dit geld gaat trouwens integraal naar Kankeronderzoek. Het eerste jaar had Glabbeek één ploeg, verleden jaar twee ploegen en dit jaar wil Glabbeek fietst tegen Kanker met zelfs drie ploegen aan de start komen. Op zaterdag 2 februari van 17 tot 21 uur organiseert het team een winterbarbecue in zaal Glazuur Glabbeek waar iedereen welkom is om dit warme goede doel te komen steunen.

