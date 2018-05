Jeugdhuis De Bunker klinkt op 50 jaar 23 mei 2018

Jeugdhuis De Bunker bestaat 50 jaar. Joke Jacquemijn werd drie jaar geleden voorzitter en van 1994 tot 2015 had Stijn Janssens het roer in handen. Ze zetten samen het feestweekend in met een Bunker Goud, het speciale jubileumbier, en klonken op de toekomst van De Bunker. "We moeten gewoon de jeugd kunnen blijven aantrekken en zorgen dat de opvolging verzekerd is", aldus Joke.





(HCH)