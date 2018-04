Jeugdhuis Bunker viert 50ste verjaardag met vijfdaags feestweekend 28 april 2018

02u38 0 Glabbeek Jeugdhuis Bunker bestaat 50 jaar en dat wordt dit verlengd weekend uitgebreid gevierd. "Bunker is na al die jaren nog steeds 'the place to be' voor het hele Hageland", zegt Joke Jacquemijn.

Dit jaar zal de 39ste editie van de alom bekende Strandfuif plaatsvinden op zaterdag 4 augustus. Dit is nog steeds een van de grootste evenementen in het Hageland met om en bij de 6.000 feestvierders. Ook Bunker Kermis in september is een begrip geworden doorheen de jaren. "Feesten is plezant, maar de Bunker zet zich ook graag in voor het goede doel", zegt Joke. "Zo organiseren we dit jaar onze tiende editie van de kaas-en wijnavond ten voordele van Kom op tegen Kanker en onze spaghetti-soiree ten voordele van 11.11.11."





Lid worden van de Bunker kan al vanaf 6 jaar. "Samen met een gemotiveerde leiding komen zij om de twee weken samen op de ronde. En net als andere jeugdbewegingen gaan ook zij op weekend en op kamp. Deze zomer zakken ze af naar Westmalle", verklapt Joke.





Vrijdag start het vijfdaags feestweekend '50 jaar Bunker' met Jeroen Delodder, Thang en Dr. Lektroluv. Zaterdag is Belgian Asociality te gast voor een rockfeestje en zondag gaat het feest gewoon verder vanaf 14 uur met Resident Afternoon met onder meer DJ Jonez, Tronico en Waxhwhine. Maandag 30 april is er een optreden van het feestduo Tweedehands en op dinsdag 1 mei barst er een groot volksfeest los vanaf 13 uur in en rond de Bunker met allerlei animatie en hapje tapje waaronder het verjaardagsbier van het jeugdhuis. Inkom op zondag is volledig gratis. (VDT)