Jeff Theys draait kortfilm Kattekwaad 28 februari 2018

Jeff Theys (21) uit Glabbeek studeert binnenkort af als master in audiovisuele kunsten met specialisatie fictie. Voor zijn masterproef moest hij een kortfilm schrijven, ontwikkelen en regisseren. Deze krijgt de naam 'Kattekwaad' mee en zal opgenomen worden in de Kapellenstraat in Glabbeek van 28 april tot 1 mei. De kortfilm vertelt een spannend verhaal over groepsdruk onder vrienden en kattekwaad dat ze uitsteken in Glabbeek, waarbij de vriendschap tussen twee jonge puberende gastjes op het spel komt te staan. De film bevat humor, spanning, drama en vooral een verschrikkelijke climax. "De gemeente Glabbeek ondersteunt graag deze kortfilm logistiek en op het sport- en cultuurgala van de gemeente op vrijdag 1 juni in GC De Roos zal de trailer van de kortfilm in avant-première vertoond worden", kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan.





Omdat een kortfilm produceren als student heel wat geld kost, kan iedereen Jeff en zijn project via een crowdfunding steunen en een dvd van de film reserveren of kopen door betaling van 25 euro op rekeningnummer BE55 0018 3341 1144 met vermelding van naam en adres. De dvd zal in de loop van de maand juni aan iedereen die hem op voorhand reserveert en aankoopt, thuis bezorgd worden. (VDT)