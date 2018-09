Jef De Smedt schenkt Zatte Rita op Glabbeek Proeft 03 september 2018

Mede dankzij het stralend zonnetje was de wandeltocht van Glabbeek Proeft gisteren een schot in de roos. Na de inspanning volgde uiteraard de ontspanning en dus werden de eetstandjes officieel geopend door het college van burgemeester en schepenen. Je kon onder meer smullen van pannenkoeken met perenstroop, appelflappen, tapas en varkensvlees. Bij een hapje hoort een tapje. Acteur Jef De Smedt (Jan uit Familie red.) stelde er zijn bier Zatte Rita voor. "Je hebt een blonde en bruine versie", legde Jef uit. "Ze zijn beiden even lekker, vind ik. Uiteraard verwijst het bier naar Zatte Rita uit Familie, vertolkt door Jacky Lafon." Na de proeverij gaf Jef nog een geslaagd muzikaal en humoristisch optreden.





(VDT)