JATienen zorgt ook dit jaar voor gratis veilig vervoer van oud op nieuw vdt

07 december 2018

18u25 0 Glabbeek De vrijwilligers van JATienen organiseren in samenwerking met de gemeenten Glabbeek, Linter, Boutersem, Hoegaarden en Tienen al voor de 23ste keer veilig vervoer van oud op nieuw. Dankzij de subsidies van deze vijf gemeenten en de sponsors, waaronder twee nieuwe, kunnen de inwoners gratis gebruikmaken van dit lovenswaardig initiatief.

Glabbeek is ook dit jaar de uitvalsbasis van JATienen. De dispatching krijgt onderdak in de gemeentelijke gebouwen. “We voorzien als extraatje een lekker feestbuffet uit dankbaarheid voor de vele vrijwilligers die zich op oudejaarsavond inzetten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “We leggen ook een feestbus in tussen zaal Glazuur waar de Nieuwsjaarsfuif van jeugdhuis Bunker plaatsvindt en de stad Tienen. De samenwerking met de taxibedrijven en deze extra feestbus is absoluut noodzakelijk, omdat anders de wachttijden op piekmomenten te fel kunnen uitlopen.”

Je reserveert het best om naar je bestemming gebracht te worden op 31 december tussen 18 en 2 uur. Een rit boeken kan via de website www.jatienen.be, telefonisch op de nummers 0493/69.08.85, 0494/64.71.96 of 0491/98.53.95 of via mail naar reservaties.jatienen@gmail.com. Na middernacht brengt JATienen je veilig thuis zonder reservatie. “Na 2 uur zullen er wagens ter beschikking staan aan de Manège en de Glazuur”, zegt voorzitster JATienen Regina Van Genechten. “We zijn ook blij dat we naast onze trouwe partners van de vorige jaren, Mercedes Claes & Zonen, Garage Van Osch, Garage Manu, SES Vanderhave en Bouwonderneming Kris Vangoidsenhoven, ook twee nieuwe partners mogen verwelkomen, namelijk Garage Vanthienen en Garage Buttiens.”