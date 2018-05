Jaarrekening sluit af met een positief overschot 18 mei 2018

De jaarrekening 2017 van Glabbeek wordt afgesloten met een positief overschot van ruim 864.385 euro.





"Voor het vijfde jaar op rij bewijzen we dat we een enorm financieel doordacht investeringsbeleid voeren, waarbij we de gemeentefinanciën in de toekomst uitermate gezond houden", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor financiën. "Dat is grotendeels te danken aan onze inzet om voortdurend subsidies aan te trekken, maar liefst 6,9 euro voor de ruim 9 miljoen investeringskost." (VDT)