Inwoners klinken op nieuwe jaar tijdens drink

Ruim 500 inwoners zakten af naar het dorpsplein in Attenrode voor de tweede editie van de nieuwjaarsdrink van de gemeente Glabbeek. "Na de eerste geslaagde editie vorig jaar hebben we als gemeentebestuur quasi onmiddellijk beslist om hier een jaarlijkse traditie van te maken en dit telkens op een locatie in een andere deelgemeente afwisselend te organiseren", zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). "Ook al was het enorm koud, toch voelde je op het dorpsplein van Attenrode de enorme dorpswarmte en sterke cohesie tussen onze inwoners dat net ons dorp zo gezellig maakt."





(VDT)