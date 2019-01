Inwoners Glabbeek met Rap op Stap op uitstap naar Winterland vdt

02 januari 2019

16u26 0

Samen met het steunpunt vakantieparticipatie richtte de gemeente Glabbeek op initiatief van schepen Johnny Reweghs (sp.a) in 2014 een Rap op Stappunt op in Glabbeek. “De voorbije vijf jaar waren er 20 uitstappen en namen meer dan 400 inwoners deel aan onze culturele, toeristische en educatieve uitstappen”, aldus Johnny Reweghs. “Alle inwoners van Glabbeek kunnen deelnemen aan de activiteiten, maar inwoners die in aanmerking komen voor een sociaal tarief, krijgen korting bij elke uitstap. Met deze initiatieven zorgen we ervoor dat alle inwoners van Glabbeek kunnen deelnemen aan activiteiten. Vanaf nu neemt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) deze bevoegdheid over. Ook kersvers gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (Dorpspartij) zorgde voor een verrassing aangeboden door Alken Maes.”